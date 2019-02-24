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Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki saldırılarında 10 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:13 | Son Güncelleme

Boko Haram'ın Kamerun ve Nijer'deki saldırılarında 10 kişi öldü

Boko Haram terör örgütünün Kamerun ve Nijer'de düzenlediği saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika basınındaki haberlere göre, örgüt üyeleri cuma günü Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde biri intihar olmak üzere iki saldırı, Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde de balıkçılara yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Kamerun'daki saldırılarda 3, Nijer'deki saldırıda ise 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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boko haram Kamerun nijer saldırı

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