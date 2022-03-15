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Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir?

15.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavuz Ertürk'ün hayatını kaybetmesi üzerine basında yer alan haberlerin ardından WBC Balkan Şampiyonluğu da bulunan ünlü boksör ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alan ünlü sporcu merak konusu oldu. Peki Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir? İşte ünlü sporcunun hayatı ve biyografisi...

Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir?

Boksör Yavuz Ertürk hayatını kaybetti. Acı haberin duyulmasının ardından onun hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli? Kaç yaşındaydı? Yavuz Ertürk ölüm sebebi nedir? Achilles takma isimli ünlü sporcunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Boksör Yavuz Ertürk kimdir, nereli?

BOKSÖR YAVUZ ERTÜRK KİMDİR?

Yavuz Ertürk, 1987 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Achilles takma ismi ile tanınan Yavuz Ertürk, Almanya'nın Köln kentinde yaşamın sürdürüyordu.

2008'de boksa başlayan ve WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan ünlü sporcu, ringdeki başarısıyla adından söz ettiriyordu.

Almanya'nın Göppingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı nakavtla yenip ringten galip ayrılan Yavuz Ertürk'ün çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor.
WBC Balkan şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonlukları bunlardan birkaçı.

YAVUZ ERTÜRK NEDEN ÖLDÜ?

Ölüm nedeni henüz bilinmiyen Boksör Yavuz Ertürk, daha önce yaptığı açıklamada çocukluğundan beri dövüş sporlarıyla ilgilendiğini ifade etmişti.

Yavuz Ertürk açıklamasında "İlkokulda karate, tekvando, kick boks derken, kendimi boks yaparken buldum. Yani ömrümü dövüş sporlarına adadım. Çok şükür profesyonel arenada çıktığım maçlarda tek yenilgi aldım o da başlangıç dönemlerimde hakemlerin azizliğine uğradım" ifadelerini kullanmıştı.

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