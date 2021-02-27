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Bölge hırsızı Kahramanmaraş’ta suç üstü yakalandı

27.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Arslan K.(62) Kahramanmaraş polisi tarafından Azerbaycan Bulvarı üzerinde suç üstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, dün gece Kahramanmaraş merkezde Şazibey Mahallesinde bulunan bir işyerinde şüpheli bir şahsin olduğu bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeyi ablukaya aldı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Arslan K.(62) Kahramanmaraş polisi tarafından Azerbaycan Bulvarı üzerinde suç üstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Kahramanmaraş merkezde Şazibey Mahallesinde bulunan bir işyerinde şüpheli bir şahsin olduğu bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeyi ablukaya aldı. Şahsın kaçabileceği ve saklanabileceği yerleri didik didik eden polis şüpheliyi kovalamaca sonucu Azerbaycan bulvarı üzerinde yakaladı.
Eski tarihli İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen iki iş işyerinden 40 adet telefon hırsızlığı, Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana gelen bir iş yerinden 20 karton sigara ve 5 bin TL para çalınması, Yenişehir mahallesi telefon satış mağazasından 4 adet telefonun çalınması çalınması olayının şüphelisinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından Arslan K. olduğu tespit edildi.
Şahsın hırsızlık olaylarını gerçekleştikten sonra Gaziantep iline oradan Mersin ve Şanlıurfa illerine gittiğine tespit edildi.
Asayiş ekipleri, ilimize geldiğini belirlemesi üzerine takibe aldığı şüpheli şahsı, son olayında suç üstü yakaladı.
Arslan K’nin yapılan üst aramasında son hırsızlık olayından işyerinde çaldığı paralar ve hırsızlık olaylarında kullandığı tornavida ve eldiven çıktı. Asayiş şube müdürlüğü Hırsızlık büro amirliğinde yapılan sorgusundan sonra şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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