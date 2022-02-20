Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Rusya-Ukrayna geriliminde bölgedeki tansiyon düşmüyor. Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarına ait görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliyesi ise sürüyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya ve Belarus'un yaptığı tatbikatın devam edeceği ifade edilirken Rus basını, Ukrayna'nın topçu saldırısı başlattığını aktardı.

ÇATIŞMA GECE BOYUNCA DURMADI

Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.

RUS BASINI: UKRAYNA ORDUSU TOPÇU SALDIRISI BAŞLATTI

Rus basını geçtiğimiz dakikalarda Ukrayna ordusunun Donetsk'in eteklerine topçu saldırısı başlattığını duyurdu. Cephe hattından patlama sesleri gelirken bir grup uluslararası gazetecinin bulunduğu bölge de havan saldırısına hedef oldu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 1 UKRAYNALI ASKER YARALANDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18’i Minsk Anlaşması’na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi.

SİVİLLERİN RUSYA'YA TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor. Donetsk ve Lugansk’daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların dün Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Rusya ve Belarus'un yaptığı tatbikatın devam edeceği ifade edildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Donbass'tan gelen mülteci akını nedeniyle Rusya'nın Voronezh bölgesinde OHAL ilan edildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: RUSYA SAVAŞI TELAFFUZ EDECEK SON ÜLKE

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rusya savaşı telaffuz edecek son ülke. Putin, Batı'nın işgal tarihleri açıklamasını ciddiye almıyor. Batı'nın işgal tarihleri açıklaması provakatif ve olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA'DAN ACİL ÇAĞRI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski acil olarak ateşkes çağrısında bulundu. Zelenski "Ukrayna barış sürecinin etkinleştirilmesinden yanadır. Üçlü iletişim grubu toplantısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



