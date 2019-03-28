Bölgesel Acil Kurtarma Birliği 15 Temmuz'da açılacak

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de yapımı devam eden Bölgesel Acil Kurtarma Birliği'ne ilişkin, "Acil kurtarmada rastlanılan durumların burada uygulamasının gerçekleştirileceği, bir nevi komandoların eğitim merkezleri gibi eğitimler sağlanacak. Çok önemli bir ünite. Yapımına geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlandı. Bu yıl 15 Temmuz gibi bitirilecek." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Rize'de Engindere Mahallesi'de yapımı süren Doğu Karadeniz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde incelemede bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk'tan bilgi alan Yazıcı, merkezin hazineye ait arsaların toplanarak 35 dönüm üzerine kurulduğunu belirtti.

Yazıcı, Bölgesel Acil Kurtarma Birliğinin bu merkezde oluşturulacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize'yi kapsayacak şekilde kurtarma hizmetleri buradan yönetilecek. Burada ayrıca birlik içerisinde çalışacak, kurtarma konusunda uzmanlıklarını artıracak eğitimleri sağlanacak. Acil kurtarmada rastlanılan durumların burada uygulamasının gerçekleştirileceği, bir nevi komandoların eğitim merkezleri gibi eğitimler sağlanacak. Çok önemli bir ünite. Yapımına geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlandı. Bu yıl 15 Temmuz gibi bitirilecek. Binanın ince işlerinin önemli bir bölümü bitirilmiş."