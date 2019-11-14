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Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman görevinden alındı.

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Bolivya'da seçimlerin ardından başlayan krizde eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinin ardından görevinden alındı.

Morales'in istifa ederek Meksika'ya iltica etmesinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in de katılımıyla yeni üst düzey ordu komutanlarının yemin töreni yapıldı.

Kaliman'ın yerine Genelkurmay Başkanlığına getirilen Carlos Orellana Centellas, burada yaptığı konuşmada, ordunun her zaman halkın yanında olduğunu ifade ederek, halka sükunet çağrısı yaptı.

Kaliman da görev süresince yaptıklarına değinirken, Morales'in istifasını istemesi hususunda bir açıklamada bulunmadı.

Ülkede muhalefet ile hükümet yanlılarının düzenlediği sokak gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesinin ve bazı polislerin muhalifleri desteklemek için gösterilere katılmasının ardından Kaliman, ordunun gösterilere müdahale etmeyeceğini açıklamıştı. Kaliman, bundan kısa bir süre sonra da canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını talep etmişti.

Kaliman'ın genelkurmay başkanı sıfatıyla Morales'in istifasını istemesi, 13 yıllık Morales iktidarını yıkıma götüren sürecin kırılma noktası olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Morales Bolivya Williams Kaliman

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