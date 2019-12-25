HABER
  4. Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya "muhalifleri teslim et" çağrısı

Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya "muhalifleri teslim et" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 20:22 | Son Güncelleme

Bolivya geçici yönetiminden Meksika'ya "muhalifleri teslim et" çağrısı

Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bolivya Emniyet Müdürlüğü, baskı sonucu istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Polisin büyükelçiliğe herhangi bir tacizde bulunmadığını belirten emniyet yetkilileri, Meksika'dan söz konusu siyasetçileri adalete teslim etmesini talep etti.

Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan muhalif siyasetçiler, çıkan terör ve şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor.

Öte yandan, Bolivya Dışişleri Bakanlığı, muhaliflerin ülkeden ayrılmalarına ve elçilikten güvenli bir şekilde çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanlığından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulanmıştı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Evo Morales, polislerin hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti, Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Kar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralıKar yağışı kazaya neden oldu: 6 yaralı
AK Parti’li Yazıcı’dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu’na tepkiAK Parti’li Yazıcı’dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu’na tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales Jeanine Anez Meksika

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.