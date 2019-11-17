Bolivya'da 4 gösterici hayatını kaybetti

Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.

Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor.

Her iki tarafla temas halinde olduklarını vurgulayan Cox, şiddetin acilen durdurulması gerektiğine işaret ederek, protestocu köylülere de bu yönde tavsiyede bulunduklarını aktardı.

Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını savunan Cox, olayların titiz şekilde araştırılmasını istedi.

Bölgedeki hastaneleri dolaştıklarını ve yaralı güvenlik görevlisine rastlamadıklarını da anlatan Cox, "Böyle bir durumda bunun adını çatışma koyamayız." dedi.

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN KINAMA

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, protestonun bir hak olduğu ve güvenlik güçlerinin aşırı güç uygulamaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Protestoların silahla bastırılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, Sacaba'daki orantısız güç kullanımı kınandı.

POLİS GÖSTERİCİLERİN SİLAHLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sacaba'daki olaylara ilişkin ülke basınında yayınlanan haberlere göre ise bölge polisi düzenlediği basın toplantısında, koka üreticisi köylülerden ele geçirilen silahları sergiledi.

Olayların, göstericilerin arasından açılan ateşle başladığını iddia eden polis, protestolara müdahale eden araçlardan birine 11 mermi isabet ettiğini belirtti.