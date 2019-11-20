HABER

Bolivya'da güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen Morales destekçisi sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:36 | Son Güncelleme

El Alto kentinde güvenlik güçlerinin istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerine müdahalesinde 8 kişi öldü - Son olaylarla birlikte ülkedeki şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 32’ye çıktı

Bolivya'da başkent La Paz'ın bitişiğindeki El Alto kentinde güvenlik güçlerinin istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerine müdahalesinde 8 kişinin öldüğü duyuruldu. Son olaylarla birlikte ülkedeki şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da şiddet hız kesmiyor.

Güvenlik güçlerinin, dün, Anez’in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçilerinden oluşan protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve doğal gaz aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda ölenlerin sayısı arttı.

İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo’nun başkent temsilcilerinden Nadia Cruz, başkent La Paz’a doğal gaz ve akaryakıt taşıyan tankerlerin ikmal yapabilmesi için polis ve asker tarafından gerçekleştirilen söz konusu operasyonda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu.

Cruz yaralı sayısının da 59’a çıktığı olayların sorumlularının yargı karşısına çıkarılması için gereken bütün hukuki süreci işleteceklerini söyledi.

Defensoria del Pueblo’nun yanı sıra Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) da güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasını kınadığı Bolivya’da, 20 Ekim’deki seçimlerin ardından başlayan ve en az 794 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 32’ye yükselmiş oldu.

Ölüm, yaralanma ve tutuklanmaların çoğunun 10 Kasım’da istifa eden Morales’in destekçilerinin protesto gösterilerinde görüldüğü ülkede, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez, ordu mensuplarının göstericilere müdahalesinde ceza gerektirecek fiillerde bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmalarının önünü açan bir kararname imzalamıştı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
‘Alman Elçiliği İçin Görev Yapan Türk Avukat Tutuklandı’‘Alman Elçiliği İçin Görev Yapan Türk Avukat Tutuklandı’
Senegal Cumhurbaşkanı Sall Ankara'daSenegal Cumhurbaşkanı Sall Ankara'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 ölü Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi El Alto istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales La Paz

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Son dakika! İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.