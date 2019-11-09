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Bolivya'da muhalefet, seçimin galibi Morales'in "diyalog" çağrısını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 23:56 | Son Güncelleme

Bolivya'da muhalefet, seçimin galibi Morales'in "diyalog" çağrısını reddetti

BOGOTA (AA) - Bolivya'da, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla sokaktan çekilmeyen muhalifler, galip Devlet Başkanı Evo Morales'in diyalog teklifini reddetti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından muhaliflerin başlattığı protesto ve şiddet eylemlerinin yanı sıra Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülkede dün bazı kentlerde görülen polis isyanı, başkent La Paz'a da sıçradı.

Ülke basınındaki haberlere göre dün Chuiqisaca, Tarija, Potosi, Santa Cruz, Oruro ve Beni gibi kentlerde görülen polis isyanı, ülkenin başkenti La Paz'a da ulaştı. Devlet Başkanı Morales hükümetine bayrak açan bazı polisler, muhaliflerle birleşti.

Bolivya demokrasisinin tehlikede olduğunu belirten Morales, "darbe girişimi" karşısında halkı harekete geçmeye çağırmasının ardından, ülkedeki muhalefete de diyalog çağrısı yaptı.

Bolivya'da şiddetin durması için tüm tarafları açık bir ajandayla oturup konuşmaya davet eden Morales'e, muhalefetten olumsuz yanıt geldi.

Morales'e, yayımladığı video mesajla yanıt veren seçimlerin mağlubu Carlos Mesa, ülkede yaşananlardan Morales'in sorumlu olduğunu öne sürdü. Morales'le herhangi bir şekilde diyalog kurmayacağını vurgulayan Mesa, seçimlerin ve Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yenilenmesi şartını yineledi.

Ülkedeki diğer muhalif Oscar Ortiz de Morales'e ret cevabı verdi. Ortiz, Bolivya'daki durumun siyasi partiler arasında olmadığını, halkın yeni seçim istediğini ve bunun görmezden gelinemeyeceğini savundu.

- Ordudan "halkla karşı karşıya gelmeyeceğiz" açıklaması

Bolivya Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman da ülkedeki duruma ilişkin düzenlenen basın toplantısında, ordunun halkla karşı karşıya gelemeyeceğini söyledi.

Ordunun, Bolivya'nın birliğinin garantisi olduğunu ifade eden Kaliman, sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales La Paz muhalif Oscar Ortiz

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