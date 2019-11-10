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Bolivya'da seçimler yenilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Bolivya'da seçimler yenilenecek

BOGOTA (AA) - Bolivya'da "hile" yapıldığını iddia eden muhaliflerin protesto ve şiddet eylemlerine yol açan seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales, ülkenin yenilenecek Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ile yeniden sandık başına gideceğini duyurdu.

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerde "hile" iddialarının araştırılması için Morales'in talebiyle başlayan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) denetiminin süreçte bazı düzensizlikler bulduğunu ön raporla açıklamasının ardından ülkede seçimleri ve seçim otoritesini yenileme kararı alındı.

Morales, kendisini destekleyen örgütlerle görüşmesinin ardından TSE'nin tüm üyelerinin değiştirilmesine karar verdiğini açıkladı.

Seçimlerin de yenileneceğini belirten Morales, taraflardan ülkedeki tansiyonun düşürülmesini ve şiddetin sona erdirilmesini istedi.

Morales'in yüzde 47,8'le kazandığı seçimleri yüzde 36,51'le kaybeden muhalif Carlos Mesa, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla taraftarlarının tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.

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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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