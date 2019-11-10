Bolivya'da şiddet eylemleri istifa getirdi

Bolivya Madencilik Bakanı Cesar Navarro ve Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda, istifa ettiklerini açıkladı.

Navarro, katıldığı bir radyo programında, "Bakan olarak istifamı sunuyorum. Şiddet hayatımızı mahvetmemeli. Çok üzücü bir durum. Bu oldukça kişisel bir karar ama bizim hayatımız sevdiklerimizin etrafında dönüyor ve sahip olduğumuz en güçlü ve güzel şey sevdiklerimizdir." dedi.

Navarro'nun Potosi şehrindeki evi öğle saatlerinde muhalifler tarafından ateşe vermiş ve yakınları saldırıya uğramıştı.

52 yaşındaki Navarro, 2014'ten beri Madencilik Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Öte yandan, Bolivya Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez de sosyal medya hesabından istifa mektubunu yayımladı.

Sanchez, "Bugün, hiç olmadığı kadar ülkenin birlik ve sosyal barış yoluna dönmesine ihtiyacımız var. Ulusal refahı ve hayat hakkına saygıyı düşünerek Hidrokarbonlar Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Evo Morales'in lideri olduğu iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarına karşı başlayan şiddet olayları nedeniyle MAS'dan üç milletvekili de istifa etti.