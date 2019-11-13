Bolivya'da şiddet hız kesmiyor

BOGOTA (AA) - Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında 39 kişi yaralandı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçilerince düzenlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde toplam 39 kişi yaralandı.

Krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların yaşandığı Cochabamba vilayetinin farklı bölgelerinde taraflar arasında gece boyu süren çatışmalarda, 3 kişi ateşli silahla yaralandı.

Bazı göstericiler Sacaba kentindeki garnizon komutanlığını kundakladı. Basında kundakçıların hangi tarafı desteklediklerine dair bilgi yer almadı.