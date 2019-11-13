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Bolivya'da şiddet hız kesmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 07:20 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Morales'in istifasının ardından Senato Başkan Yardımcısı Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet eylemlerinde 39 kişi yaralandı

BOGOTA (AA) - Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında 39 kişi yaralandı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçilerince düzenlenen ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde toplam 39 kişi yaralandı.

Krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların yaşandığı Cochabamba vilayetinin farklı bölgelerinde taraflar arasında gece boyu süren çatışmalarda, 3 kişi ateşli silahla yaralandı.

Bazı göstericiler Sacaba kentindeki garnizon komutanlığını kundakladı. Basında kundakçıların hangi tarafı desteklediklerine dair bilgi yer almadı.

Cochabamba'nın kırsalında da Morales destekçisi yerlilerin yaptığı yürüyüşte Anez'in geçici devlet başkanlığına itiraz edildi.

Sağcı muhaliflerin güçlü olduğu Santa Cruz vilayeti kırsalındaki Yapacani'de bir polis merkezi, Morales destekçisi olduğu değerlendirilen grup tarafından basıldı.

- La Paz'da sakin gösteri

Başkent La Paz'da toplanan, Morales’in partisi Sosyalizm Hareketine (MAS) mensup Bolivyalılar, muhaliflerin bazı gösterilerinde hedef alınan Kızılderili bayrağı Whipala'ya saygı gösterilmesini talep etti.

Askerin yoğun güvenlik önlemleri alındığı gösteride, Morales taraftarlarının, muhaliflerin safına geçmelerinden ötürü büyük tepki gösterdiği polisler, askerlerin gerisinde pozisyon aldı.

Göstericiler kent merkezindeki tarihi dikilitaşa Whilpala'yı astı.

- Muhaliflere düzeni sağlamaları için 24 saat süre

Gösteride konuşan Morales destekçisi Bolivya İşçi Merkezi (COB) temsilcileri, muhaliflere ülkeyi normalleştirmeleri için 24 saat süre verdiklerini, aksi durumda tüm ülkede genel grev ilan edeceklerini duyurdu.

Morales destekçilerinin birçok barikatla yolları kapattıkları, La Paz'ı dünyaya bağlayan uluslararası havalimanının bulunduğu El Alto kentindeki gösteriler de devam ediyor.

Bolivya'da günlerdir süren şiddet olaylarında 3 kişi ölmüş, 400'den fazla kişi de yaralanmıştı.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmadığı için çoğunluğun sağlanamadığı oturumda ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya'daki siyasi kriz

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