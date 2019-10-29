Bolivya'da sokak olayları sürüyor: 39 yaralı

Güney Amerika'da And Dağları'nın zirvesindeki ülke Bolivya'da, 20 Ekim Pazar günü yapılan Devlet Başkanı Morales'in kazandığı, rakibi Carlos Mesa'nın ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimler nedeniyle başlayan protestolar ve Morales'e destek gösterileri devam ediyor.

Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS), Morales'in başvurusu ile sonuçları denetlemesini dahi kabul etmeyen ve seçimlerin iptali ya da ikinci tura götürülmesi için ısrar eden muhalifler, başkent La Paz'ın yanı sıra Santa Cruz ve Cochabamba gibi büyük kentlerde de gösterilerini sürdürüyor.

Aynı kentlerde Morales'e destek için düzenlenen gösterilere katılan hükümet destekçileri ile Mesa yanlıları arasında ise zaman zaman arbede ve çatışmalar yaşanıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, her iki tarafın da yoğun gösterilerine sahne olan Santa Cruz kentinin Plan Tres Mil, Cotoca ve La Guardia semtlerinde taraflar arasında çıkan arbede ve çatışmalarda 30 kişi yaralandı.

Bolivya Suçla Mücadele Özel Kuvvetleri (FELCC), bu kişilerden 5'inin ateşli silahla yaralandığını duyurdu. Bolivya Sağlık Bakanı Gabriela Montano, olaylara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karnından vurulan bir yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti.