Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden 18'i işe geri alındı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiden, 127 gündür belediye önünde çadır kurup eylem yapan 18 işçi işe geri alındı. İşe geri alınan işçiler büyük sevinç yaşarken, eylemlerini sürdürdükleri çadırı elleriyle topladı. Başkan Özcan, "Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık'ta belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra AK Partili belediye tarafından taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, seçimleri CHP'li adayın kazanmasıyla Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 127 gün boyunca sürdü. İşçiler, dün başkan Özcan ile görüşüp, eylemlerini sonlandırmak istediklerini söyledi. Başkan Özcan, da çadırın kaldırılmasıyla eylem yapan 18 işçiyi yeniden işe alacağı yönünde söz verdi. İşçiler, belediye önündeki çadırda sürdürdükleri eylemlerini sonlandırdı. Çadır, işçiler tarafından toplandı. Çadırın toplanmasıyla Özcan işçileri işe geri alacağını duyurdu.

ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

İşe geri alındıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Nermin Alkış, "Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Dün akşam kendisiyle görüşme talep etmiştik. Kabul etti. Biz kendi öz irademizle, sendika ile alakalı olmadan kendimiz müracaat ettik. Sağolsun, Allah bin kere razı olsun bizi işe geri aldı. Allah'ın izniyle işbaşı yapacağız" dedi. İşçiler, çadırı topladıktan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Burada işçilerle sohbet eden Özcan, verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek, işçileri eylemi sonlandırmak için işe geri almadığını belirtti.

İŞE GERİ ALIMLARIN SENDİKA VE EYLEMLE ALAKASI YOK

Başkan Özcan işe geri alımların eylem sonucu alınmış bir karar olmadığını ifade ederek, "İşçileri peyderpey alacağımı söylemiştim. Ama sonrasında İstanbul seçimlerinin tekrarı, ülkedeki siyasal konjonktör derken konu başka yerlere çevrildi. Şunu açıklıkla belirteyim bu arkadaşlar eylem yaptıkları için ve ben eylemi sonlandırmak için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlardı aileleri itibariyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personellerimizdi aynı işlerine yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum. Ama dediğim gibi bu eylem sonucunda alınmış bir karar değil. Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim. Bu arkadaşlarıma ilk gün söz vermiştim. Sizi almadan kimseyi almayacağım demiştim. Bu sözümü tuttum. Bu şu demek değildir. Önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Ama belediyenin imkanı oldukça, belediyenin personel imkanı oldukça insanları yapabilecekleri işe göre ahbap çavuş ilişkisi gözetmeden, hısım-akraba ilişkisi gözetmeden, siyasi bağlantı gözetmeden önümüzdeki süreçte ihtiyaç doğrultusunda alımlar yapılacak. Ama tekrar ediyorum bu arkadaşlarımız dışında yakın zamanda bir alım planlamamız yok."

FOTOĞRAFLI