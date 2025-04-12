Bolu beyaza büründü! Yaralanan kadının yardımına paletli ambulans yetişti

Bolu’nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı köy yolunda sağlık ekipleri, düşerek ayağını zedeleyen 58 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans ile yetişti.

PALETLİ AMBULANS GELDİ

Gerede’nin Bahçedere köyünde evinden dışarı çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen Feriha Cansever (58), ayağından yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bölgeye paletli ambulansla ulaştı.

YOL ŞARTLARINA RAĞMEN HIZLI MÜDAHALESİ TAKDİR EDİLDİ

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Cansever, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. Cansever’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hızlı müdahalesi takdir topladı.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bolu genelinde son iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşarken, şehir merkezinde de ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır