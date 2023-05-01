Bolu'da Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı! Tanju Özcan'dan paylaşım: 'Uyarıyorum!'

Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medye hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi.

Tanju Özcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!"





