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  4. Bolu'da feci kaza! Gözyaşlarına boğuldular

Bolu'da feci kaza! Gözyaşlarına boğuldular

06.04.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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