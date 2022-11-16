HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Dağı çıkışında kaza! Otomobil tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bolu Dağı çıkışında kaza! Otomobil tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

16.11.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de D-100 Kara Yolu Bolu Dağı çıkışında meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır, yolcu ise hafif yaralandı.

Bolu Dağı çıkışında kaza! Otomobil tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bolu Dağı çıkışındaki kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan C. G. idaresindeki yabancı plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan H.A.B.’nin kullandığı otomobil çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü H.A.B. ağır yaralanırken otomobilde bulunan F. C. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Düzce'deki özel bir hastane ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

AW760228_01

Otomobilin çarptığı tırın ise çamurluğu yamulurken, itfaiye ve ekiplerin çabasıyla tırın lastiğe yapışan çamurluğu kaldırılarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Herkes kaydetmek için yarıştı! Hareketli anlar... Herkes kaydetmek için yarıştı! Hareketli anlar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdıİstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı
Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyorSon dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydumMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası bolu dağı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'

Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'

Sürpriz veda çok konuşulmuştu! Ayrılığın nedenini anlattı: Acun programı ilk yapmaya başladığından beri...

Sürpriz veda çok konuşulmuştu! Ayrılığın nedenini anlattı: Acun programı ilk yapmaya başladığından beri...

Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor

Son dakika: Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı!

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.