Bolu Dağı çıkışında kaza! Otomobil tıra çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bolu Dağı çıkışındaki kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan C. G. idaresindeki yabancı plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan H.A.B.’nin kullandığı otomobil çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü H.A.B. ağır yaralanırken otomobilde bulunan F. C. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Düzce'deki özel bir hastane ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobilin çarptığı tırın ise çamurluğu yamulurken, itfaiye ve ekiplerin çabasıyla tırın lastiğe yapışan çamurluğu kaldırılarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)