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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var

09.06.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde 2 otomobil ile 2 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza... Ölü ve yaralılar var

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde 2 otomobil ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

FECİ KAZA

Turgay Özhan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü tır, D-100 karayolu Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Sadık Karadağ idaresinde ki kum yüklü tıra çarptı. Yunus Emre Tige idaresindeki otomobil ile Ayşe Türedi idaresinde ki otomobil ise tırlara çarparak durabildi.

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TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada tır sürücüsü Turgay Özhan bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye kaza kırım ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan ve yaralanan diğer araçlardaki Mehmet Özhan, Sadık Karadağ ve Yunus Emre Tige, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

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TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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