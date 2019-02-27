HABER

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları yönünde uyardı.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktıToprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı
Sarıkamış yeniden beyaza büründüSarıkamış yeniden beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abant Bolu Bolu Dağı kar Kara yolları

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Firari yüzbaşı, havalimanında sahte kimlikle yakalandı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Toprağa gömmüşler! Hain pusu böyle ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 27 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

ABD'li kimyager kadından filmleri aratmayan uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.