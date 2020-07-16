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Bolu Valisi açıkladı: Oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Koronavirüste sayının il genelinde kontrol altında olduğunu söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, "Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde ikisi pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda" dedi.

Bolu Valisi açıkladı: Oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ahmet Ümit, şu ana kadar kentte bir sorun olmadığını belirterek, gerekli uygulamaları yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs testlerini hastalık belirtisi gösterenlere yaptıklarını ve herkese test yapılması şeklinde bir kural olmadığını ifade eden Ümit, “Şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Pozitif vakaları, üzerinde hastalık belirtisi olanların üzerinde yapıyoruz. Bakanlığın belirlemiş olduğu tespit ve tedavi yol haritasında herkesin teste tabi tutulması diye bir kural yok. Sadece üzerinde hastalık belirtisi olanların teste tabi tutulması gerekiyor. Çünkü testin niteliği böyle gerektiriyor. Bugün pozitif çıkmayan birkaç gün sonra pozitif çıkabilir. Bugün pozitif çıkan birkaç gün sonra negatif çıkabilir. Dolayısıyla bakanlığın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yapıyoruz. Biraz fazlasını yapıyoruz. Vatandaşımızın rahatlaması adına gerek fabrikalardan gerekse diğer özel sektörlerden ve kamudan gelen talepleri değerlendirmek suretiyle herkesin işini bir şekilde görmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

'POZİTİF YÜZDELER GEÇMİŞE GÖRE YÜKSELDİ'

Vatandaşların tedbirlere uyma konusunda başarılı olduklarını söyleyen Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, “Bizim vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Bu kurallara tam olarak uyma gayreti içerisinde olma neticesinde gayet iyi geldik. Şuanda da Türkiye ortalamasına göre yine iyiyiz. Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2’si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10’lara tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor, aynı zamanda bir bağışıklık da olmaya başladı. Bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu ya da olacak diye tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor” dedi.

Kaynak: DHA

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