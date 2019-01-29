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Bolu'da 2 gündür aranan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

AFAD ve jandarma ekiplerince 2 gündür aranan ve cesedi dere yatağında bulunan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın yakınları sinir krizi geçirdi

Bolu'da 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın cesedi bulundu.

Önceki gün merkeze bağlı Bahçeköy'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra buradan ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Özdoğan'ın ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Özdoğan'ın yakınları ve köylülerin de katılımıyla drone destekli arama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu, Özdoğan, köyün yakınlarındaki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Gencin olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Özdoğan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

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adli tıp AFAD Avbant İzzet Baysal Bahçeköy Bolu Jandarma

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