Bolu’da DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bolu’da terör örgütü DEAŞ’a yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Durali Doğanbaş’ı takibe aldı. Ekiplerin, kent merkezinde düzenlediği operasyonda şüpheli Doğanbaş yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında DEAŞ terör örgütüne üyelik suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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