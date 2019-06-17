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Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu Qasım Ahmet A., adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.’nın Bolu’da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyede

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu Qasım Ahmet A., adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qasım Ahmet A.’nın Bolu’da yaşadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda takibe alınan Qasım Ahmet A., Demokrasi Meydanı’nda banklarda oturduğu sırada yapılan operasyonla gözaltına alındı.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, DEAŞ şüphelisi adliyede

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