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Bolu'da esnaf kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

BOLU'da, esnaf arasında işçinin işten çıkarılması nedeniyle çıkan kavgada, yüzüne taş gelen 1 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, esnaf arasında işçinin işten çıkarılması nedeniyle çıkan kavgada, yüzüne taş gelen 1 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında, Hattat Emin Barın Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi, iddiaya göre, çalışanını işten çıkardı. Bunun üzerine komşu dükkan sahibi arkadaşı, çalışanı neden işten çıkardığını sorunca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda esnaf, birbirine taş, yumruk ve tekmeler ile saldırdı. Kavga, çevredekiler ve ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada dükkan sahiplerinden biri, yüzüne gelen taş nedeniyle yaralandı. Yaralı iş yeri sahibi, 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Diğer dükkan sahibi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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