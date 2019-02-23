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Bolu'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Yangında kullanılamaz hale gelen evin alt katındaki ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Beyderesi köyüne bağlı Alanbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Ali Keskin'in (61) 2 katlı ahşap evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evin alt katındaki ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan ise köy sakinleri tarafından kurtarıldı.

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Bolu Mudurnu yangın

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