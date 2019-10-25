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Bolu’da FETÖ’nün bölge sorumlusu gaygubet evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerince yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün küçük bölge sorumlusu olduğu belirlenen F.K.Y.

Bolu’da polis ekiplerince yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün küçük bölge sorumlusu olduğu belirlenen F.K.Y. adlı kadın, ailesiyle birlikte kaldığı “Gaygubet” evinde yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgüte ait özel bir eğitim kurumunda çalışan FETÖ şüphelisi F.K.Y.(28) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şahsın yakalanması için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da belirlenen gaybubet evine baskın düzenledi. Ailesiyle birlikte kaldığı evde gözaltına alınan F.K.Y.’nin Bolu Küçük Bölge sorumlu olduğu, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya hesabına para yatırdığı belirlendi.
Bolu’ya getirilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli F.K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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