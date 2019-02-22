Bolu'da iki aile arasındaki silahlı kavga

Büyüktopaç, "Amacım kimseyi öldürmek değildi. Onlar da bana sopayla saldırdılar. Hatta benim de olay yüzünden kolum kırıldı. Ayhan'ın, 'Öldürelim bunu gitsin. Daha önce yaralı kurtuldu. Bu sefer sağ bırakmayalım.' dediğini duydum. Oğlu Taşkın da 'Tamam babam öldürelim.' dedi. Ellerindeki keserlerle bana vurmaya başladılar." diye konuştu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasına başlayan sanık Zeki Büyüktopaç, niyetinin öldürmek değil, çocuklarını ve kendini korumak olduğunu savundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, dörder kez müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklar Zeki ve oğlu Mustafa Büyüktopaç ile haklarında ikişer kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Onur, dedesi Hasan ve tutuksuz sanık Hatice Büyüktopaç hazır bulundu.

Tabanca ile ateş ettiği esnada Ayhan Büyüktopaç'ın yere düştüğünü anlatan Büyüktopaç, "Düştüğünde bana hala küfürler ediyordu. Sinirle ve susturmak için elimdeki silahın kabzası ile 3-5 kez vurdum. Tekrar söylüyorum niyetim öldürmek değil, çocuklarımı ve kendimi korumaktı. Öldürmek istesem mermim vardı. Metin ve oğlu Soner’i de öldürebilirdim. Olaylardan dolayı çok pişmanım" ifadesini kullandı.

Sanık Mustafa Büyüktopaç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaşanan tartışmayı ayırmak için kardeşim Onur ile araya girmeye çalıştık. Bunlar olurken Taşkın Büyüktopaç bize 'Uzak durun.' diyordu. Ne oluyor dememe kalmadan Ayhan kafama keserle vurdu. Ayhan ile beraber gelen Zekiye, Emine, Soner beni araya alarak dövmeye başladılar. Ben de can havli ile 'Baba bizi kurtar.' diye bağırdım. Babamdan Allah razı olsun. Babam zamanında gelmeseydi bizi öldüreceklerdi." şeklinde konuştu.

Sanık Soner Büyüktopaç ise araba ile evlerinin önünden geçerken karşı tarafın kendilerine ters ters baktığını ileri sürerek, "Biz yoldan geçemedik. Dayım Ayhan arabadan inip 'Usta saçakları uzun yapmışsın. Kısaltın. Traktör geçireceğiz.' dedi. Dayım bunları söyledikten sonra Hasan Büyüktopaç küfretti. Biz bir şey demeden eve geçtik. dedi.