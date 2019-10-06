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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:22 | Son Güncelleme

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda Şenol G. idaresindeki 34 FL 8848 plakalı otomobil, Göynük yol ayrımında Hasan T. yönetimindeki 14 KH 665 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Salih K, Fedai G, Dilek ve Ahmet T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nallıhan ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Kaza Mudurnu Nallıhan

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