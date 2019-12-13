HABER

Bolu’da iş yerinden bilgisayar çalan hırsız adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bolu’da bir iş yerinden bilgisayar çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi.

Bolu’da bir iş yerinden bilgisayar çaldıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi. Hırsızın iş yerinden bilgisayar çalması ve soğukkanlı hareketleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bilgisayar çalan şüphelinin eşkalini tespit etti.
Aşağısoku Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde olduğu belirlenen şüpheli Y.Y. (23), yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı bilgisayar ise iş yerine iade edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Y.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Y.Y.’nin iş yerinden bilgisayarı çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri önünde bir süre bekleyen Y.Y.’nin, daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeri girerek bilgisayarı çalıp dışarı çıktığı görüldü.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı
Sakarya’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklamaSakarya’da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

Trump'a yönelik azil oturumu 14 saat sonra ertelendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

Valilikten kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.