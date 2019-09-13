HABER

Bolu'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alanhimmetler köyü yakınlarında bulunan bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Örtü yangını ve kısmen de tepe yangını olarak devam eden yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ, Kıbrıscık, Seben, Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme Şeflikleri ile Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Tedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştuTedavi edilen caretta carettalar, yeniden denizle buluştu
Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılarPanik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Kıbrısçık orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Bir banka daha faizleri indirdi

Bir banka daha faizleri indirdi

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

'Babam önce kadınlık hormonu verdi' demişti! Babası da ünlü çıktı!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.