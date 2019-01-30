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Bolu’da sondaj kuyusunda bulunan gaz, metan ve karbondioksit çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su temin etmek için yaptığı sondaj çalışmasında açılan kuyudan çıkan gazın, metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Yeniçağa ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için belediyenin yaptığı sondaj çalışmaları sırasında, Yeniçağa Gölü’ne yakın bir bölgede açılan kuyudaki suyun kaynadığı görüldü.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su temin etmek için yaptığı sondaj çalışmasında açılan kuyudan çıkan gazın, metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Yeniçağa ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için belediyenin yaptığı sondaj çalışmaları sırasında, Yeniçağa Gölü’ne yakın bir bölgede açılan kuyudaki suyun kaynadığı görüldü. Kaynayan sudan gaz çıktığını fark eden Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve ekibi, borunun ağzını çakmakla ateşleyince gazın yandığı ortaya çıktı.
Sondaj çalışmasını durduran ekipler, çıkan gazın türünün belirlenmesi için Maden Tetkik ve Arama (MTA), yetkililerinden inceleme yapmak için yardım istedi.
Olay yerine gelen Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yetkilileri sudan numune alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin sonucunda, kuyudan çıkan gazın yüzde 3,80 oranda metan gazı ve yüzde 0,20 oranında karbondioksit içerdiği tespit edildi.
Çıkan gazın maddi değerinin ya da kullanılabilir olup olmadığının henüz belirlenmediğini kaydeden Çağlar, “Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin kuyudan aldığı örnek incelendikten sonra hazırlanacak raporla durum netleşecek” dedi.

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