Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Saat 01.30 sıralarında, Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören köyü mevkiindeki içme suyu suyu dolum fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler, 112 Acil, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasarın büyük olduğu bildirildi.
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