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Bolu'da uyuşturucu ticareti davası sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:31 | Son Güncelleme

5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 1 sanık tahliye edildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Mustafa Tutar (30), Mustafa Eryılmaz (37) ve Hüseyin Tuncer (36) ile uyuşturucu madde imal ettiği öne sürülen tutuksuz sanıklar Hatice D. (65) ile eşi İzzet D. (65) ve avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Tuncer, kimseye uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Daha önceden uyuşturucu kullandığını ancak yakalanmadan yaklaşık 5-6 ay önce bıraktığını söyleyen Tuncer, "Hakkımda beyanda bulunan A.T'yi tanırım. Bu şahsı bana Bolu'da Mustafa Tutar tanıştırdı. Bu kişinin beyanları gerçeği yansıtmıyor. Daha önce uyuşturucu madde kullandığımı bildiği için bu şekilde beyanda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

Sanık Eryılmaz da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benden uyuşturucu aldığını söyleyen A.A'yı tanımam. Sadece bir kez gördüm. Evimde yapılan aramada, tuvalette, çöp kutusunda ve yatak odasında uyuşturucu madde bulunduğu doğrudur. Bu uyuşturucuların bir kısmını Mustafa bir kısmını da Hüseyin'den aldım. Onlar da bunu dağ köyünde yaşayan 55-60 yaşlarında birinden aldıklarını söylediler." diye konuştu.

Evinde bulunan uyuşturucu maddeleri satma gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Eryılmaz, ilçede yaşadıkları için sürekli uyuşturucu madde bulamadığını, o nedenle kendi kullanımı için çok miktarda aldığını iddia etti.

Sanık Tutar da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık İzzet D. ise "Ben kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim. Bahçemde tespit edilen Hint keneviri bitkilerini ben ekmedim. Kendiliğinden çıkıyor. Sanıklardan Hüseyin’e kavanoz içinde uyuşturucu madde vermedim." ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Tutar'ın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 19 Mart'a erteledi.

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Bolu Mudurnu Uyuşturucu madde ticareti davası

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