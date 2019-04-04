Bolu'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Bolu'da çeşitli ekolojik tabanlı araştırmalar kapsamında ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara ayı, vaşak, geyik, kurt ve karaca yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Biyoçeşitlilik Laboratuvarı ekibi tarafından "Bolu Memeli Faunası" üzerine izleme ve çeşitli ekolojik tabanlı araştırma başlatıldı.

Çalışma kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Yerleştirilen fotokapanlara anne ayının yavrusuyla oynaması, kavga eden iki erkek geyik, kurt sürüsü ve karacalar yansıdı.

Proje danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Cihangir Kirazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayatı çalışmalarında fotokapanların oldukça önem taşıdığını söyledi.

Yaban hayvanlarının sese ve kokuya oldukça duyarlı canlılar olduğuna değinen Kirazlı, "Bu yüzden her davranışlarını doğrudan gözlemlemek ve her ekolojik isteklerini ve ihtiyaçlarını doğrudan belirlemek pek mümkün olmamakta. Özellikle insandan gizlenen, çekinen ve daha çok gece ya da tan vakitlerinde aktif olan ya da yaşadıkları alanı savunan ve grup halinde yasayan türler hakkında değerli ekolojik ve sayısal bilgiler elde edilebilmek için fotokapan yöntemi kullanılmakta." şeklinde konuştu.