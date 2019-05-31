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Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

Avrupa ile Anadolu arasından en önemli karayolu geçişi olan Boludağı’nda trafik, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk kazandı.

Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

Avrupa ile Anadolu arasından en önemli karayolu geçişi olan Boludağı’nda trafik, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Tatil bölgelerine ve memleketlerine gitmek isteyenler yola koyulunca, TEM Otoyolu Düzce kesiminde ve özellikle Boludağı Tüneli’nde yoğunluk yaşanıyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için tatil bölgelerine ve memleketine gitmek için sabırsızlanan sürücüler, tatilin başladığı Cuma akşamı mesai bitimi ile birlikte yollara döküldü. TEM Otoyolu Düzce kesiminde ve Boludağı Tünel geçişinde kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Boludağı Tüneli geçişinde yoğunluk gözle görülür oranda arttı. İstanbul-Ankara şeridinde ciddi araç yoğunluğu yaşanıyor.
Ankara şeridinde ciddi yoğunluk gözlenen TEM Otoyolu Boludağı Tüneli geçişinde, İstanbul şeridi ise neredeyse bomboş. Kamyon, tır ve otobüsler dışında İstanbul şeridini kullanan araç neredeyse yok.

Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

Boludağı’nda bayram yoğunluğu başladı

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