Bolu'daki 58 evden hırsızlık iddiası

Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 günde 58 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturmayı genişletti.

Yapılan çalışmalar ve soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüpheliler Necdet Akın, Bahri Gül ve F.S'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile operasyon kapsamında jandarmadaki sorgusu süren Recep Seçkin, işlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edildi.

F.S, savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, nöbetçi mahkemeye çıkartılan diğer 3 şüpheli tutuklandı.

- Olay

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden oluşan 58 adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, Mehmet Kılıç ve İlhami Arslan ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen Mehmet Özdemir tutuklanmıştı.

