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Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Rize’nin Ardeşen ilçesi Düz Mahalle’de bu sabah bir apartmanın girişindeki bölüme bırakılan bomba süsü verilmiş paket korku ve paniğe neden oldu.

Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Düz mahalle Doğatepe Apartmanı’nda sabah saat 09.45 sıralarında apartman görevlisi şüpheli bir paket buldu. Üzerinde pillerin ve cep telefon ekranının olduğu paket ile ilgili apartman yöneticisine haber verilirken, bölgeye polis ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından bölgeye Rize Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha uzmanı ekip istendi.

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Bomba imha uzmanı ekiplerinin incelemesi sürerken, olay yerine Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu gelerek bilgi aldı. Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı kısa açıklamada, şüpheli bir paket olduğu ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

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Bölgeye giden yollar trafiğe kapatılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

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Mahalledeki gergin bekleyiş ise sürüyor.

(İHA)

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