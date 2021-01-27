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Boran TSK’nın emrinde

27.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Boran TSK’nın emrinde

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi olma özelliğine sahip havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs Boran’ın görüntülerini paylaştı.MKEK’nın sosyal medya hesabından “MKE tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi: Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Boran” notuyla yapılan paylaşımda, Boran’a ait görüntüler paylaşıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), sosyal medya hesabı üzerinden Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi olma özelliğine sahip havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs Boran’ın görüntülerini paylaştı.
MKEK’nın sosyal medya hesabından “MKE tarafından üretilen aynı kalibrede dünyanın en hafifi: Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Boran” notuyla yapılan paylaşımda, Boran’a ait görüntüler paylaşıldı. Yerli ve milli üretilen Boran, bin 760 kilogram ağırlığa ve 17 kilometre etkili menzile sahip. Ayrıca 1 dakikadan az sürede atışa hazırlanabilen Boran, başarılı 24 testin ardından her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyeti ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emrinde.

Boran TSK’nın emrinde

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