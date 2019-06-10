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Borcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kantin işletmecisi Ferhan C.

Borcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kantin işletmecisi Ferhan C. borcunu ödemesini istediği Erdal K.’yi okul önünde pompalı tüfekle bacaklarına ateş ederek vurdu. Gömleğini kanamayı durdurması için Erdal K.’ye veren Ferhan C., polise teslim oldu.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Tarla Sokak’ta bulunan Fatih İlkokulu önünde meydana geldi. Eşiyle birlikte okulun kantinini işleten Ferhan C., iddiaya göre kendisine borcu olan Erdal K.'yı görüşmek için okulun önüne çağırdı. Ferhan C. okul önünde buluştuğu Erdal K.’den borcunu ödemesini isterken, tartışma çıktı. Ferhan C. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Erdal K.'nin bacaklarına 3 el ateş etti. Ferhan C. polisi arayarak olayı bildirdi. Polis ve 112 Acil ekipleri gelmeden önce Ferhan C., üzerindeki gömleği çıkararak kanamayı durdurması için Erdal K.'ye verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacağı parçalanan Erdal K.'yi ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim olan Ferhan C. ise polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Körfez Belediyesi'ne ait tankerle su tutularak temizlendi. Yol daha sonra trafiğe açılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Borcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdiBorcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdiBorcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdiBorcunu ödemeyeni vurdu, kanaması için gömleğini verdi

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