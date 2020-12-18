Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Genç yaşlarda meydana gelen bu durumun farklı sebepleri bulunur. Peki borderline nedir? Güven duygusunda meydana gelen birtakım problemler bu kişilik probleminin temelinde yer alır. Kişinin kendisine olan güven duygusunda hassaslık mevcuttur. İnsanlar tarafından reddedilmekten çekinirler ve hassas davranırlar. Bu durumun doğruduğu bir durum da öfke problemidir. İstedikleri ilgi ve sevgiyi bulamayınca yoğun öfke yaşarlar. Karşısındaki kişiye olan öfkesini net bir şekilde belli eder ve bu durumu kendi içerisinde de yoğun bir şekilde yaşar. Anlık öfke durumundan sonra suçluluk ve utanç gibi duyguları yaşanır. Ardından kendini sorgulamaya çekilen kişi kendini değersiz ve zayıf hissetmeye başlar. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerde genellikle terk edilme korkusu yoğun bir şekilde bulunur. Ardından gelen yalnız kalma gibi ekstra duyguları da yoğun bir şekilde yaşarlar ve panik halinde bulunurlar. Duygu karmaşası ve panik ile aynı anda mücadele ederler. Öfkelerini ve duygularını kontrol etmede yaşanılan bu zorluktan kurtulmak için intihar girişimi gibi tehlikeli yollara başvurabilirler.
Bu hastalığın tedavisinde kullanılan birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemler hastanın durumuna ve hastalığın hangi aşamada olduğuna göre farklılık gösterir. Tedavi için kişide görülen belirtiler de yol gösterici olur. Bu doğrultuda izlenen bazı tedavi yöntemleri:
İlaç tedavisi: Depresyon, anksiyete belirtilerini en aza indirmek için bu tedavi yöntemi kullanılır. Duygu kontrolüne de destekleyici yönde oldukça etkisi bulunan bu tedavi stres gibi vücuda zararlı bazı duyguları baskılar.
Bireysel psikoterapi: En çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında psikoterapi bulunur. Tedavinin amacı kişilik değişimidir. Kısa süreli terapilerle hastanın ani krizlerin önüne geçmek amaçlanır.
Grup terapisi: Bir topluluk ile yapılan terapi tedavisi kişilerin davranış becerileri kazanmasına yardımcı olur. Kişi kendini sorgular, çevresini örnek alır ve toplumsal davranışlara farkındalık kazanır.
Borderline tanısı olan kişi ile iletişime geçmek ve onu anladığını hissettirmek tedavi sürecinde daha olumlu sonuçlar almaya yardımcı olur.
Başlangıçta genç yaşlarda normal gibi görünen bu duygu değişimlerini yakında takip etmek gerekir. Kişilik bozukluğu belirtilerini iyi bilmek, olumsuz birtakım problemleri engellemenizi sağlayabilir. Bazı kişilerde belirtilerden birkaçı olabilirken, kimilerinde birçoğu bir arada görülebilir. Kişiden kişiye belirtileri ve belirti yoğunluğu farklılık gösteren bu kişilik bozukluğunun en belirgin özellikleri:
Çevresel ve genetik birtakım sebepler bu kişilik bozukluğuna zemin hazırlar. Çocukluk çağlarında yaşanan travmalar gençlik yıllarında ortaya çıkarak kişide psikolojik etkiler bırakır. Kişilik bozukluğu tanısı olan bir hasta etrafındaki kişilerin, sevdiklerinin ve ailesinin onu sevmediğini ve hayatta yalnız kaldığını düşünerek kendini bir girdaba sürükler. Bu durumda hasta olan kişiye yanında olduğunuzu ve onu sevdiğinizi hissettirmeniz işe yarayabilir. Birkaç soru ve davranış gözlemleri ile borderline testi gerçekleştirilir. Testler sonucunda şüphe duyulan kişilerin durumları daha detaylı bir şekilde takip edilir ve tedavi yöntemleri için bilgiler toplanır. Borderline kişilik bozukluğu nedir sorusunun cevabını eksiksiz bir şekilde bilmek önemlidir. İnsanlar bazı dönemlerde farklı duygular içerisine girebilir. Bu normal bir süreçtir ve hemen kişilik bozukluğu gibi hastalıklar için telaşlanılmamalıdır. Şüphe duyulan kişi belirli bir süre yakından takip edilmeli ve daha doğru bilgiler için bir uzmana başvurulmalıdır. Erken süreçte tespit edilen hastaların iyileşme ve normale dönme olasılığı oldukça fazladır. Uzun bir tedavi sürecine sahip olması nedeniyle oldukça sabır gerektiren bir süreçtir.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda toplumda görülme sıklığı %2-3 olarak belirlenmiştir. Psikiyatri uzmanlarına başvuran vakaların ve kişilik bozukluğu hastalıklarının arasında en sık rastlanan türdür. Birçok kişilik bozukluğu çeşidi bulunur. Bu doğrultuda borderline ne demek sorusunun diğerlerine göre ayırt edici özellikleri bulunur. Yapılan diğer istatiksel araştırmalar sonucunda kadınlarda 2-3 kat daha fazla rastlandığı görülür. Yeme bozuklukları, alkol/madde kullanımı, kendine zarar verme davranışları, intihar girişimleri, anksiyete bozuklukları gibi temel belirtiler ile bu kişilik bozukluğu hastalığı için teşhis konulur. Uzun süreli ve geçmeyen duygusal dalgalanma gibi problemleriniz varsa ruh sağlığı alanında uzman kişilere danışmanız gerekir. Uzman kontrolünde psikolojik ve ilaç gibi çeşitli tedaviler ile hastalığın etkileri azaltılır. Bu süreçte kendinize destek olmalısınız. Moral ve motivasyon tüm hastalıklar için tedaviyi hızlandırıcı bir etkendir.
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