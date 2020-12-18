Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Genç yaşlarda meydana gelen bu durumun farklı sebepleri bulunur. Peki borderline nedir ? Güven duygusunda meydana gelen birtakım problemler bu kişilik probleminin temelinde yer alır. Kişinin kendisine olan güven duygusunda hassaslık mevcuttur. İnsanlar tarafından reddedilmekten çekinirler ve hassas davranırlar. Bu durumun doğruduğu bir durum da öfke problemidir. İstedikleri ilgi ve sevgiyi bulamayınca yoğun öfke yaşarlar. Karşısındaki kişiye olan öfkesini net bir şekilde belli eder ve bu durumu kendi içerisinde de yoğun bir şekilde yaşar. Anlık öfke durumundan sonra suçluluk ve utanç gibi duyguları yaşanır. Ardından kendini sorgulamaya çekilen kişi kendini değersiz ve zayıf hissetmeye başlar. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerde genellikle terk edilme korkusu yoğun bir şekilde bulunur. Ardından gelen yalnız kalma gibi ekstra duyguları da yoğun bir şekilde yaşarlar ve panik halinde bulunurlar. Duygu karmaşası ve panik ile aynı anda mücadele ederler. Öfkelerini ve duygularını kontrol etmede yaşanılan bu zorluktan kurtulmak için intihar girişimi gibi tehlikeli yollara başvurabilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nedir?

Bu hastalığın tedavisinde kullanılan birden fazla yöntem bulunur. Bu yöntemler hastanın durumuna ve hastalığın hangi aşamada olduğuna göre farklılık gösterir. Tedavi için kişide görülen belirtiler de yol gösterici olur. Bu doğrultuda izlenen bazı tedavi yöntemleri:

İlaç tedavisi: Depresyon, anksiyete belirtilerini en aza indirmek için bu tedavi yöntemi kullanılır. Duygu kontrolüne de destekleyici yönde oldukça etkisi bulunan bu tedavi stres gibi vücuda zararlı bazı duyguları baskılar.

Bireysel psikoterapi: En çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında psikoterapi bulunur. Tedavinin amacı kişilik değişimidir. Kısa süreli terapilerle hastanın ani krizlerin önüne geçmek amaçlanır.

Grup terapisi: Bir topluluk ile yapılan terapi tedavisi kişilerin davranış becerileri kazanmasına yardımcı olur. Kişi kendini sorgular, çevresini örnek alır ve toplumsal davranışlara farkındalık kazanır.

Borderline tanısı olan kişi ile iletişime geçmek ve onu anladığını hissettirmek tedavi sürecinde daha olumlu sonuçlar almaya yardımcı olur.