Borderline kişilik bozukluğu olan sevgiliniz varsa ne yapmalısınız?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, borderline kişilik bozukluğuna sahip sevgilisi olan kişilere birbirinden faydalı özel açıklamalarda bulundu.
Sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattıklarında borderline hastaları ters noktalara iter. Terk edilme korkusu kaygıya, öfkeye ve paranoyaya sürükler. Yakın arkadaşlıklar, romantizm ve aile bağları borderline hastalarının en çok istediği şeyler arasında alır. Ancak samimiyeti sürdürmek muazzam bir meydan okumadır, çünkü hastalık çok keskin bir paradoks içerir.
Bu kişiler yakınlık için ellerinden geleni yaparlar ancak güvensizlikleri en sevdiklerinden uzak durma eğilimindedir. Bu nedenle sevgi ya da dikkat talepleri ve ani geri çekilme ya da izole kalma arasındaki süreç sürekli bir ileri bir geri şeklinde ortaya çıkar.
İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK
Birçok borderline ilişkisi balayı döneminden geçer. Bu hastalar yeni bir romantik ilişkinin başında partnerlerini bir kaidenin üzerine yerleştirirler ve kendileri için ruh ikizini, onları duygusal acıdan kurtaracak kişiyi bulduklarını düşünürler. Bu bir tür idealleştirme düşüncesidir.
Balayı dönemi diğer kişi için de son derece heyecan verici olabilir. Çünkü birisinin bu kadar güçlü duygular sergilemesi tam olarak istenen ihtiyacı karşılar. Ancak problemler gerçekler ortay çıktığında görülmeye başlar.
KUSURSUZ OLMADIKLARINI GÖRDÜKLERİNDE SORUNLAR BAŞLIYOR
Borderline hastaları partnerlerinin kusursuz olmadığını görmeye başladıklarında idealleştirdikleri ruh eşi imajı çökmeye başlar. Çünkü borderline hastaları ikili düşünce ile mücadele ettiklerinden ve sadece olayları siyah ve beyaz olarak gördüklerinden dolayı çoğu insanın dile getirdiği zamanlarda bile hatalar yapmakta olduklarının farkına varmakta zorluk çekebilirler.
İLİŞKİYİ YÖNETMEK
Borderline kişilik bozukluğu olan biriyle ilişkiyi sürdürmenin ve yönetmenin anahtarı bu döngülerle başa çıkmanın yollarını bulmak ve bu döngüleri azaltmak için borderline hastasını profesyonel yardım almaya teşvik etmektir.
ÇİFT TERAPİSİ GEREKEBİLİR
Borderline hastaları, duyguları tarafından yönetilmeye başladıklarında sağlıklı düşünme konusunda problem yaşarlar. Bu nedenle genellikle ilişkiyi yönetmek için profesyonel yardım almaları lazım. Bu gibi durumlarda genel olarak çift terapisi, ilişki için gerekli.
Ayrıca buna ek olarak diyalektik davranış terapisi, mentalizasyon terapisi gibi ek terapiler borderline döngülerinin şiddetini azaltma konusunda yardımcı olur.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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