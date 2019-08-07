KADIN

Borderline kişilik bozukluğu olan sevgiliniz varsa ne yapmalısınız?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 07.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Borderline kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar sevdiğinde, partnerlerini ve arkadaşlarını idealleştirmeyi ve obsesif ilişkiler kurmaya eğilimli olurlar.

Borderline kişilik bozukluğu olan sevgiliniz varsa ne yapmalısınız?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, borderline kişilik bozukluğuna sahip sevgilisi olan kişilere birbirinden faydalı özel açıklamalarda bulundu.

Sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattıklarında borderline hastaları ters noktalara iter. Terk edilme korkusu kaygıya, öfkeye ve paranoyaya sürükler. Yakın arkadaşlıklar, romantizm ve aile bağları borderline hastalarının en çok istediği şeyler arasında alır. Ancak samimiyeti sürdürmek muazzam bir meydan okumadır, çünkü hastalık çok keskin bir paradoks içerir.

Bu kişiler yakınlık için ellerinden geleni yaparlar ancak güvensizlikleri en sevdiklerinden uzak durma eğilimindedir. Bu nedenle sevgi ya da dikkat talepleri ve ani geri çekilme ya da izole kalma arasındaki süreç sürekli bir ileri bir geri şeklinde ortaya çıkar.

İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK

Birçok borderline ilişkisi balayı döneminden geçer. Bu hastalar yeni bir romantik ilişkinin başında partnerlerini bir kaidenin üzerine yerleştirirler ve kendileri için ruh ikizini, onları duygusal acıdan kurtaracak kişiyi bulduklarını düşünürler. Bu bir tür idealleştirme düşüncesidir.

Balayı dönemi diğer kişi için de son derece heyecan verici olabilir. Çünkü birisinin bu kadar güçlü duygular sergilemesi tam olarak istenen ihtiyacı karşılar. Ancak problemler gerçekler ortay çıktığında görülmeye başlar.

KUSURSUZ OLMADIKLARINI GÖRDÜKLERİNDE SORUNLAR BAŞLIYOR

Borderline hastaları partnerlerinin kusursuz olmadığını görmeye başladıklarında idealleştirdikleri ruh eşi imajı çökmeye başlar. Çünkü borderline hastaları ikili düşünce ile mücadele ettiklerinden ve sadece olayları siyah ve beyaz olarak gördüklerinden dolayı çoğu insanın dile getirdiği zamanlarda bile hatalar yapmakta olduklarının farkına varmakta zorluk çekebilirler.

İLİŞKİYİ YÖNETMEK

Borderline kişilik bozukluğu olan biriyle ilişkiyi sürdürmenin ve yönetmenin anahtarı bu döngülerle başa çıkmanın yollarını bulmak ve bu döngüleri azaltmak için borderline hastasını profesyonel yardım almaya teşvik etmektir.

ÇİFT TERAPİSİ GEREKEBİLİR

Borderline hastaları, duyguları tarafından yönetilmeye başladıklarında sağlıklı düşünme konusunda problem yaşarlar. Bu nedenle genellikle ilişkiyi yönetmek için profesyonel yardım almaları lazım. Bu gibi durumlarda genel olarak çift terapisi, ilişki için gerekli.

Ayrıca buna ek olarak diyalektik davranış terapisi, mentalizasyon terapisi gibi ek terapiler borderline döngülerinin şiddetini azaltma konusunda yardımcı olur.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
www.buraktoprak.com
Facebook: @psikiyatristburaktoprak
Instagram: @psikiyatristburaktoprak
YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Bu sorun, cinsel birliktelikte alınan hazzı azaltıyorBu sorun, cinsel birliktelikte alınan hazzı azaltıyor
Aşk acısını unutmak için bu evrelere dikkat!Aşk acısını unutmak için bu evrelere dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borderline kişilik bozukluğu kişilik bozukluğu

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Karbonatın az bilinen mucizeleri sizi daha çarpıcı hale getirecek

Karbonatın az bilinen mucizeleri sizi daha çarpıcı hale getirecek

Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Spermi etkileyerek gebelik şansını artıran 8 mucize gıda

Bir de bu yolu deneyin! Kalçayı sıkın ve gevşetin

Bir de bu yolu deneyin! Kalçayı sıkın ve gevşetin

Keşke bunu daha önce bilseydik!

Keşke bunu daha önce bilseydik!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tek sorun vajinal kuruluk mu? Cinsel isteğin azalmasının nedeni...

Tek sorun vajinal kuruluk mu? Cinsel isteğin azalmasının nedeni...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinir hasarı cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Bu sorun, cinsel birliktelikte alınan hazzı azaltıyor

Aşk acısını unutmak için bu evrelere dikkat!

Aşk acısını unutmak için bu evrelere dikkat!

Prezervatif kullanırken yapılan en yaygın yanlışlar

Prezervatif kullanırken yapılan bu yanlışlara dikkat!

Utangaç insanlar nasıl flört eder?

Utangaç insanlar nasıl flört eder?

Gerçek aşk küçük şeylerde gizlidir

Gerçek aşk küçük şeylerde gizlidir

Hep kendimizden veriyoruz! İlişkinizde bu 6 konudan asla taviz vermeyin

İlişkinizde bu 6 konudan asla taviz vermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.