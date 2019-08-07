Borderline kişilik bozukluğu olan sevgiliniz varsa ne yapmalısınız?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, borderline kişilik bozukluğuna sahip sevgilisi olan kişilere birbirinden faydalı özel açıklamalarda bulundu.

Sevdiklerini hayal kırıklığına uğrattıklarında borderline hastaları ters noktalara iter. Terk edilme korkusu kaygıya, öfkeye ve paranoyaya sürükler. Yakın arkadaşlıklar, romantizm ve aile bağları borderline hastalarının en çok istediği şeyler arasında alır. Ancak samimiyeti sürdürmek muazzam bir meydan okumadır, çünkü hastalık çok keskin bir paradoks içerir.

Bu kişiler yakınlık için ellerinden geleni yaparlar ancak güvensizlikleri en sevdiklerinden uzak durma eğilimindedir. Bu nedenle sevgi ya da dikkat talepleri ve ani geri çekilme ya da izole kalma arasındaki süreç sürekli bir ileri bir geri şeklinde ortaya çıkar.

İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEK

Birçok borderline ilişkisi balayı döneminden geçer. Bu hastalar yeni bir romantik ilişkinin başında partnerlerini bir kaidenin üzerine yerleştirirler ve kendileri için ruh ikizini, onları duygusal acıdan kurtaracak kişiyi bulduklarını düşünürler. Bu bir tür idealleştirme düşüncesidir.