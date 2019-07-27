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Boru onarmaya gitti, dere kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan boruyu onarmak için evden çıkan Hasan Akgül (64), eşi tarafından dere kenarında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, patlayan boruyu onarmak için evden çıkan Hasan Akgül (64), eşi tarafından dere kenarında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gölbaşı Mahallesi'nde oturan Hasan Akgül, sabah saatlerinde, Mollaahmetler mevkisindeki sokak çeşmesine dağdan su getiren plastik borudaki patlağı onarmak için evden çıktı. Akgül, eve dönmeyince endişelenen yakınları kendisine ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Akgül'ün eşi, evden çıkıp, çeşmenin bulunduğu bölgeye gitti. Eşi, Hasan Akgül'ü dere kenarında hareketsiz halde yatarken buldu. Eşini yardım istediği komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir yara ya da darp izine rastlanılmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi, traktör yardımıyla bulunduğu sarp araziden alınarak yola çıkartıldı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği tahmin edilen Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Akgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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