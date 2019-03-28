HABER

Boş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 00:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.  Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi.

Boş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kavga ettikleri Ramazan Eren'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Eren, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.
Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Boş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulunduBoş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulunduBoş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulunduBoş arazide tabancayla sırtından vurulmuş halde bulundu

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralıMalatya'da iki ayrı trafik kazası: 6 yaralı
Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)Hamile şüpheli, gözaltına alınırken sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.