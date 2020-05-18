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Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle ara verilen futbol sezonuna seyircisiz başlangıç yapan Güney Kore’de, boş kalan koltukları porno sitesinin reklamını yapan şişme kadınlarla dolduran bir futbol kulübü gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Boş kalan tribünlere 'seks oyuncakları' yerleştirdiler!

Salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından futbol sezonunun yeniden başladığı Güney Kore’de, FC Seoul ile Gwangju FC arasında oynanan maç farklı bir açıdan ülke gündemine yerleşti.

Seyircisiz oynama kararı nedeniyle boş kalan tribünleri doldurmak için sıradışı bir yöntem izleyen FC Seoul, koltuklara şişme bebekler yerleştirdi. Pornografinin yasak olduğu ülkede, şişme kadınlardan bazılarının seks sitelerinin reklamını yapan ilanlar tuttuğu da görüldü.

Taraftarların kulübü seks oyuncağı kullanmakla suçlaması üzerine bir açıklama yapan FC Seoul, şişme kadın değil ‘seçkin mankenler’ kullandıklarını söyleyerek kendini savundu. Ancak kulüp, ‘mankenleri’ seks oyuncakları üreticisi Dalcom adlı firmadan aldığını kabul etti.

FİRMAYI ARAŞTIRMAMIŞLAR

Kulüp yetkilisi Lee Ji-hoon, firmadan kendilerine böyle bir teklif geldiğini, kabul etmeden önce firma hakkında yeterince araştırma yapmadıklarını söyledi. Başlangıçta, mankenlerin fazlasıyla insana benzediğini düşündüğünü itiraf eden Lee, bunların seks oyuncağı olmasına ihtimal vermediğini belirtti.

Şubat ayında yeniden başlaması beklenen K League, salgın nedeniyle 8 Mayıs’ta ancak start vermişti.

Sıkı hijyen önlemleri altında başlayan ligde kulüpler, seyirci yasağını çeşitli yöntemlerle aşmaya çalışıyor. Daha önce de bazı kulüpler, boş koltuklara maske takan seyirci maketleri, pankartlar, hatta sebze bile yerleştirmişti.

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