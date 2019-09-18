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Boşandığı eşini parkta bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

Ankara'da 6 yıl önce boşandığı eşini parkta bıçakla yaralayan bir kişi, olay sonrası kendisini de bıçakladı

Başkentte 6 yıl önce boşandığı eşini parkta bıçakla yaralayan bir kişi, olay sonrası kendisini de bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde, Rıza I. (67) 6 yıl önce boşandığı eşi Fadime T. (54) ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki Ahmet Arif Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Rıza I, yanında getirdiği bıçakla Fadime T'yi 10 yerinden bıçakladı.

Parkta bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Rıza I. bıçakla kendisini de yaraladı.

Polisin gözaltına aldığı Rıza I'yı olay yerine toplanan vatandaşlar, linç etmek istedi.

Yaralan Fadime T. ve Rıza I. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bir grup kadın, Fadime T'ye destek olmak için 29 Mayıs Devlet Hastanesi önüne geldi.

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