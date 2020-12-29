Boşanmak isteyen eşini darp etti

Tekirdağ’da 2.5 yıllık eşinin boşanma isteğine sinirlenen koca eşini darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 4 aydır eşinden ayrı yaşayan E.Ç. geçtiğimiz günlerde eşi S.Ç.’yi arayarak kendisi ile buluşmak istediğini belirtti. Buluşma esnasında eşinin boşanma talebine sinirlenen S.Ç., E.Ç. adlı kadını darp etti. E.Ç.’nin şikayeti üzerine, ifadesini almak üzere S.Ç.’nin ikametine giden polis ekipleri, şahsın firari olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

