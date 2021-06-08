Boşanmak isteyen eşini kaçırarak işkence yapan koca ve ailesine hapis cezası

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ersin Yıldırım ve Burhan Yıldırım ile tutuksuz sanıklar Sait Yıldırım, Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım katıldı. Mağdur Ceylan Yıldırım ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sultanbeyli’de 11 Mayıs 2020 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ersin Yıldırım ve ailesi, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi eşi Ceylan Yıldırım’ı (25) zorla siyah bir minibüse bindirerek Kavacık’a bir eve götürdü. Elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanan genç kadın, eşi ve eşinin kardeşi tarafından saatlerce darp edildi. Kamera görüntülerinden siyah minibüsün plakasını tespit ederek, GPS kayıtlarından minibüsün yerini belirleyen polis ekipleri, genç kadının alıkonulduğu adrese operasyon düzenledi. Darp edilen talihsiz kadın, evde ağır yaralı olarak bulunurken, eşi Ersin Yıldırım ve amcası Sait Yıldırım ile genç kadının kaçırıldığı minibüste oldukları tespit edilen Ersin Yıldırım’ın kardeşleri Ali Yıldırım, Dilek Yıldırım ve Burhan Yıldırım gözaltına alındı. Olayın ardından Ersin Yıldırım ve 4 akrabası hakkında dava açıldı. 1 yıl süren yargılama sonucunda dava karara bağlandı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada söz alan mağdur Ceylan Yıldırım, “Çocuklarım perişan durumdadır. Eşim Ersin’in beraatine karar verilsin. Burhan’ın da bu olayla bir ilgisi yoktur. Onun da beraatine karar verilsin. Sanıklardan davacı ve şikayetçi değilim” dedi.

"KIZIM TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMİŞTİR"

Duruşmada söz alan mağdur Ceylan Yıldırım’ın babası Azmi Sakallı ise, “Kızım olan mağdur Ceylan, tehdit edildiği için şikayetten vazgeçmiştir. Bana, sanıkların avukatı ne derse o şekilde beyanda bulunmak zorunda olduğunu söyledi. Kızımın ilk beyanlarının esas alınmasını talep ederim. Kızım şu an benimle birlikte yaşıyor. Çocuklar ise babaannesinin yanındadır. Şikayetim devam etmektedir. Sanıkların hepsinin tutuklanmasını ve cezalandırılmasını talep ederim” dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Ersin Yıldırım ise, “Suç işleme kastım yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim. Takdir mahkemenindir” diye konuştu.

16 YIL 4 BUÇUK AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ersin Yıldırım’ı, “eşe karşı silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “eşi olan mağdura karşı, birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 16 yıl 4 buçuk ay hapse çarptırdı. Diğer tutuklu sanık abisi Burhan Yıldırım ise, “İştirak halinde silahla kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” ve “Birden fazla kişi ile birlikte iştirak halinde, silahla ve cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplamda 16 yıl 4 buçuk ay hapse mahkum edildi.