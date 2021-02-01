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  4. Boşanmak isteyen karısını zorla otomobile bindirmeye çalışan koca serbest bırakıldı

Boşanmak isteyen karısını zorla otomobile bindirmeye çalışan koca serbest bırakıldı

01.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Başakşehir’de boşanmak isteyen karısını güpegündüz zorla otomobile bindirmeye çalışmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan M.B., serbest bırakıldı.Başakşehir’de boşanmak isteyen karısını zorla otomobile bindirmek isteyen kocaya yoldan geçen sürücülerin müdahale etmesiyle araca zorla bindirilen kadın araçtan inerken, şahıs ise aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Başakşehir’de boşanmak isteyen karısını güpegündüz zorla otomobile bindirmeye çalışmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalanan M.B., serbest bırakıldı.
Başakşehir’de boşanmak isteyen karısını zorla otomobile bindirmek isteyen kocaya yoldan geçen sürücülerin müdahale etmesiyle araca zorla bindirilen kadın araçtan inerken, şahıs ise aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Başakşehir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi’nde ikamet ettiği belirlenen M.B. isimli mağdur kadınla görüşülerek, kadının eşinden boşanmak istediği öğrenildi. Olayla ilgili 31 Ocak’ta yakalanan ve hakkında “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan adli işlem yapılan M.B. isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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